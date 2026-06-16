В Омской области 417 самозанятых выбрали программу оплачиваемых больничных

Фото: Кирилл Янчицкий.

Отделение СФР по Омской области 16 июня сообщило количество граждан в регионе, которые, будучи самозанятыми, воспользовались

дополнительной мерой социальной защиты в виде возможности оплачиваемого больничного, если они работают как самозанятые. В этом году их стало уже 417.

Для предоставления выплаты необходимо направить заявление в Отделение СФР по Омской области. Например, это возможно через портал «Госуслуги», приложение «Мой налог», а также лично в клиентской службе Отделения СФР.

«При подаче заявления необходимо выбрать страховую сумму, которая будет выплачиваться в случае болезни, а затем начать уплачивать взносы — ежемесячно или единовременно за год. Тариф взноса составляет 3,84 % от выбранной страховой суммы.

При страховой сумме 35 000 рублей взнос составляет 1 344 рубля в месяц или 16 128 рублей за год (35 000 рублей * 3,84 %)», — уточнили в СФР.

При сумме в 50 тыс. рублей взнос составляет 1 920 рублей в месяц или 23 040 рублей за год.

Взносы списываются с доходов не автоматически, так что нужно уплачивать их своевременно, не позже последнего календарного дня месяца. В противном случае право на оплачиваемый больничный будет утрачено.

«В настоящее время 417 жителей региона уже могут рассчитывать на оплачиваемый больничный при заболевании или получении травмы, а также в случаях, если необходим уход за больным членом семьи, включая детей, если требуется протезирование в стационаре или реабилитация в санатории после больницы», — отметил управляющий Отделением СФР Артем Смирнов.

Размер больничного будет зависеть от стажа, периода уплаты взносов и выбранной страховой суммы. По истечении шести месяцев непрерывной уплаты страховых взносов человек получает право на получение пособия по временной нетрудоспособности в размере 70% страховой суммы, а через 12 месяцев — в размере 100%.

Ранее КП-Омск писала, что омской пенсионерке из Таджикистана помогли получить 261 тысячу рублей из суммы пенсии, которую до того ей прекратили платить на три года.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru