В Омской области четыре человека за сутки пострадали в авариях

Фото: Ольга ЮШКОВА.

За сутки 14 июня в Омской области на автодорогах было зарегистрировано четыре аварии, где четыре человека получили травмы. Таковы данные региональной Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что при надзорной деятельности инспекторы возбудили 626 административных дел за нарушения ПДД. Из них за управление машиной в пьяном виде или отказ от прохождения медосвидетельствования делопроизводств было 11. Еще 49 протоколов были выписаны за нарушения пешеходами. Случаев нарушения правил перевозки детей было 44, а проезда на красный сигнал светофора 5. Нарушений правил проезда пешеходных переходов было зафиксировано 22.

Ранее мы писали, что в Омской области житель Усть-Ишимского района угнал машину знакомого и врезался в забор.

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