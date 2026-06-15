В Омской области выявили сибирский клещевой тиф

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Омская область попала в число 14 регионов России, где в 2025 году зарегистрировали случаи сибирского клещевого тифа. Об этом говорится в докладе представителя Роспотребнадзора о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Показатель заболеваемости в регионе достиг 0,06 случая на 100 тысяч человек. Среди территорий СФО больше всего заразившихся в Алтайском крае — 305 человек, в республике Алтай — 89 человек, в Новосибирской области — 102 человека, причем там зафиксировали один летальный исход.

Сибирский клещевой тиф или клещевой риккетсиоз передается человеку при укусе зараженного клеща. При заболевании наблюдаются высокая температура, сильные головные боли, слабость, сыпь и корочка в месте присасывания.

В случае присасывании клеща следует оперативно обратиться за помощью к медикам, особенно если поднялась температура или появилась сыпь. Роспотребнадзор напоминает: игнорирование симптомов может привести к тяжелым последствиям для здоровья.

Ранее мы писали, что каждый 13-й клещ в регионе переносит боррелиоз.

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