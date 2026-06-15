В Омске простились с тренером Леонидом Щукиным, воспитавшим чемпионов

Фото: Ева Якубович / предоставила пресс-служба министерства спорта Омской области

14 июня в минспорта региона сообщили, что в СК «Юность» прошло прощание с заслуженным работником физической культуры РФ, главным тренером флорбольной команды «Сибирь» Леонидом Щукиным. Под его руководством омская дружина на протяжении десятилетия оставалась призером Высшей лиги, а 31 мая завоевала десятую награду.

На траурную церемонию пришли родные, друзья мастера спорта по хоккею, ветераны, воспитанники, министр спорта Алексей Ленберг, замминистра Иван Колесник. Последний отметил, что Щукин стоял у истоков «Авангарда», развивал ринкбол и флорбол, трижды приводил «Сибирь» к золоту. Капитан команды Александр Трофимов назвал тренера отцом, который всегда помогал и воспитывал. Легендарный хоккеист Евгений Шастин подчеркнул, что Щукин останется знаковым человеком для омского спорта.

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