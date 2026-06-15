В Омске создали тренажер для армрестлинга, имитирующий действия живого соперника

Фото: Леонид Цыбульник / «Фитнесс Технологии»

14 июня омские разработчики сообщили о появлении необычного тренажера для армрестлинга. Созданное совместно с мастером спорта Григорием Лящуком оборудование имитирует реальную борьбу и решает главную проблему вида спорта — высокий травматизм при одиночных тренировках. Новинка заинтересовала федерации и частные клубы.

«В нашем виде спорта много чего придумано, но тут решили доработать максимально, чтобы антропометрически и физически тренажер имитировал борьбу. Теперь можно отрабатывать и классический упор, и взрывное скручивание — то, что раньше было доступно только с живым соперником. Мы всегда за то, чтобы придумать что-то уникальное», — сказал обладатель Кубков Мира и Азии, чемпион России, директор региональной федерации армрестлинга Григорий Лящук.

Производитель уже получил предварительные заявки на тренажер. Разработка имеет высокий экспортный потенциал для стран СНГ.

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