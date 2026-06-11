В Омске на улице Лермонтова ввели в строй производственно-лабораторный корпус

Фото: департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска

11 июня омский департамент архитектуры и строительства сообщил о введении в эксплуатацию нового производственно-лабораторного корпуса. Он расположен по адресу улица Лермонтова, 194/1.

Здание находится в действующей промышленной зоне Центрального округа. Общая площадь одноэтажки — 396,4 м². Возведенный объект стал частью инфраструктуры местного предприятия. Акционерное общество занимается индивидуальным проектированием, конструированием и серийным выпуском оборудования для разных секторов экономики.

Ранее мы писали, что в Кировском округе планируют построить многофункциональный КДЦ.

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