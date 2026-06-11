В Омской области признали законным лишение гражданства сбытчицы наркотиков

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Азовский райсуд отказал в удовлетворении иска местной жительницы к омскому управлению по вопросам миграции МВД. Сбытчица наркотиков требовала признать несправедливым исключение ее из списка россиянок. Об этом рассказали 11 июня в пресс-службе судов региона.

«Совершение лицом, ранее принятым в гражданство РФ, хотя бы одного из преступлений, перечень которых установлен федеральным законом, расценивается как свидетельство сообщения при приобретении гражданства заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию РФ и законодательство», — поясняется в сообщении.

В пресс-службе добавили, что женщина сочла принятое решение формальным. Она заявила, что не были учтены ее социально-правовой статус и семейные обстоятельства. Суд же, изучив материалы дела, не нашел оснований для удовлетворения требований.

Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Ранее мы писали, что в Омске мужчину лишили российского гражданства за отказ от постановки на воинский учет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Местные жители могут подтвердить в Октябрьском округе наличие гражданства РФ у своих детей

Природоохранная прокуратура выясняет источник бензиновых пятен на Оми

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru