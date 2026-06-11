В Омской области признали законным лишение гражданства сбытчицы наркотиков

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Азовский райсуд отказал в удовлетворении иска местной жительницы к омскому управлению по вопросам миграции МВД. Сбытчица наркотиков требовала признать несправедливым исключение ее из списка россиянок. Об этом рассказали 11 июня в пресс-службе судов региона.
«Совершение лицом, ранее принятым в гражданство РФ, хотя бы одного из преступлений, перечень которых установлен федеральным законом, расценивается как свидетельство сообщения при приобретении гражданства заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию РФ и законодательство», — поясняется в сообщении.
В пресс-службе добавили, что женщина сочла принятое решение формальным. Она заявила, что не были учтены ее социально-правовой статус и семейные обстоятельства. Суд же, изучив материалы дела, не нашел оснований для удовлетворения требований.
Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.
Ранее мы писали, что в Омске мужчину лишили российского гражданства за отказ от постановки на воинский учет.
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