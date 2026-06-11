Омский тренер Леонид Щукин ушел из жизни на 81-м году

Фото: Анна Ковалёва. Перейти в Фотобанк КП

11 июня омское минспорта опубликовало скорбную весть. На 81-м году жизни скончался главный тренер местной флорбольной команды «Сибирь» Леонид Щукин.

Он был в числе первых мастеров спорта по хоккею в городе, выступал за«Аэрофлот», «Каучук», «Химик», «Локомотив» и «Авангард». Последнюю команду тренировал в сезоне 1982/83, затем возглавлял школы. Стоял у истоков флорбола в регионе. Под руководством Леонида Антоновича «Сибирь» стала чемпионом РФ в 2019, 2022 и 2024 годах. Всего она завоевала 10 наград Высшей лиги.

Спортсмена удостоили звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».

Редакция «КП-Омск» выражает соболезнования близким скончавшегося тренера.