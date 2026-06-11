Замахнулся колуном: житель Омской области угрожал участковому

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В селе Хорошки Омской области следователи СУ СКР завели уголовное дело на 42-летнего мужчину, который угрожал расправой полицейскому. По версии следствия, в ходе семейного скандала подозреваемый схватил колун и замахнулся на прибывшего по вызову участкового.

Следственное управление СК России по Омской области сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти» УК РФ. Фигурантом стал местный житель 1984 года рождения.

По данным следствия, инцидент произошел 1 июня 2026 года в одном из домов села Хорошки Павлоградского района. Участковый уполномоченный полиции прибыл на место после поступившего вызова о конфликте между сожителями. В тот момент 42-летний подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, схватил колун. Мужчина, высказывая угрозу применения насилия, замахнулся этим предметом в сторону полицейского.

В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств. Подозреваемому грозит наказание. Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до пяти лет.

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