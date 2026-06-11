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НовостиОбщество11 июня 2026 11:10

В День России омичей ждут грозы и ветер до 20 м/с

О неблагоприятных метеоусловиях предупредило ГУ МЧС
Анна Ковалёва
Фото: канал «Омская красота» в «Максе»

Фото: канал «Омская красота» в «Максе»

Главное управление МЧС России по Омской области сообщило об ухудшении погоды в регионе 12 июня. Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии прогнозирует осадки. Днем пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. В отдельных районах ветер при порывах разгонится до 15-20 метров в секунду.

Спасатели призвали жителей не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами в ненастье. В случае выпадения града рекомендуется немедленно заходить в помещение, а на дорогах быть предельно осторожными. Во время грозы важно отключать электроприборы. Очевидцам происшествий и чрезвычайных ситуаций следует звонить по номеру телефона 101.

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