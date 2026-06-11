Омский суд запретил держать больше двух собак на участке в деревне Давыдовка

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Омский районный суд рассмотрел иск жительницы деревни Давыдовка к соседям. Женщина требовала устранить препятствия в пользовании участком и взыскать моральный вред из-за большого количества собак у соседей. Об этом сообщили 11 июня в пресс-службе судов региона.

С 2015 года ответчики — супружеская пара — содержали питомник сибирских хаски. Животных использовали для катания, но затем перестали ухаживать, и те бесконтрольно размножились. К 2018 году насчитывалось уже 30 особей. Окружающих регулярно тревожили круглосуточный лай, вой, запах и антисанитария.

Представитель ответчиков заявил, что сегодня на участке живут 11 собак: 9 хаски и 2 дворняги. Они привиты и имеют награды. При этом ветпаспорта оказались заполненными некорректно, доступ для проверки не предоставили. Суд также отметил, что земля предназначена для индивидуального жилищного строительства, а не для содержания питомника.

«Скопление собак на сравнительно небольшой территории объективно создает условия для нарушения санитарных норм, шум и неблагоприятные последствия», — указано в вынесенном решении.

Ответчикам запретили содержать более двух особей на конкретном участке. Кроме того, солидарно взыскали 10 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу истицы. Облсуд оставил это решение без изменений.

Ранее мы писали, что в ПП №8 появился четвероногий сотрудник — хаски из приюта.

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