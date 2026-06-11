В Омске горсовет попросит ЗС ввести штрафы за киоски в неразрешенных местах

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В горсовете 11 июня прошло заседание комитета по вопросам экономического развития, где в том числе рассмотрели введение штрафов за незаконные торговлю и земляные работы. Процедура здесь непростая, далее нужно принять решение на пленарном заседании совета и обратиться с просьбой об изменениях в областной закон об административных правонарушениях в Заксобрание.

Как пояснил глава комитета Алексей Провозин, сейчас по некоторым статьям за нарушения можно получить только предупреждение. Это стало лазейкой, которой часто пользуются недобросовестные бизнесмены, чтобы избежать штрафа. Они оправдываются тем, что нарушили правила впервые или «просто не знали» о них. На практике это не так: все прекрасно знают о требованиях.

«Поэтому мы просим Законодательное Собрание, конечно, если депутатский корпус нас поддержит на пленарном заседании, отменить такую меру наказания, как предупреждение, по трем статьям: нарушение правил проведения земляных работ, торговля и работа общепита в неположенных местах, размещение пунктов проката самокатов и велосипедов в неустановленных местах», — отметил Провозин.

Также на заседании обсудили введение новых штрафов. Это необходимо, так как недавно изменили федеральный закон. Теперь он требует, чтобы абсолютно все нестационарные объекты (киоски, павильоны, кофейни или киоски мороженого на колесах) были жестко включены в специальную городскую схему.

«Раньше в эту схему попадали только объекты на муниципальной земле, а теперь — и на частной тоже. Кроме того, в схему теперь должны быть включены не только торговые точки, но и объекты общепита (пункты питания), а также пункты оказания бытовых услуг, например, ремонт обуви, заправка автокондиционеров с машины на обочине. Процедура внесения в схему проста и прозрачна, она давно отработана. За это отвечает профильный специалист в администрации. Любые отговорки вроде «мы не знали» или «это сложно/дорого» вызывают только улыбку. Если вы хотите заниматься бизнесом — зайдите в схему через мэрию. Если вас там нет — ваша деятельность незаконна», — пояснил глава профильного комитета.

Ранее мы писали, что в Омске власти собрали штрафов на 9,39 млн рублей за нарушения благоустройства.

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