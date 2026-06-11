Омский НПЗ возглавил Кирилл Морозов

Кирилл Морозов, фото: Борис Ваньков

Омский нефтеперерабатывающий завод получил нового генерального директора. Кирилл Морозов сменил на посту Олега Белявского, который возглавлял предприятие с 2011 года и вышел на заслуженный отдых, сообщает пресс-служба компании.

Под руководством Олега Белявского завод реализовал крупнейшую в истории отечественной нефтепереработки модернизацию. ОНПЗ одним из первых в стране перешел на выпуск топлива стандарта Евро-5 и достигло глубины переработки нефти практически до 100%. Реализованные природоохранные инициативы позволили снизить нагрузку на окружающую среду на 40 процентов. Сегодня производственные мощности обеспечивают выпуск каждого восьмого литра автомобильного бензина, каждого десятого литра дизельного топлива и каждого седьмого литра авиационного керосина в масштабах страны.

«Олег Белявский в отрасли более 40 лет. Значимую часть своей профессиональной карьеры он посвятил Омскому НПЗ и внес по-настоящему весомый вклад в развитие завода. Под его руководством предприятие вышло на качественно новый уровень эффективности, надежности, промышленной и экологической безопасности, укрепило статус одного из лидеров российской нефтепереработки. Выражаем Олегу Германовичу искреннюю благодарность за многолетнюю преданность своему делу, высокий профессионализм, стратегическое видение и огромную работу, результаты которой имеют значение для всей отрасли, Омской области и страны. Уверен, что Кирилл Морозов, обладающий глубоким отраслевым опытом, сильными управленческими компетенциями и полным понимаем специфики работы предприятия, станет достойным преемником и обеспечит продолжение поступательного развития Омского НПЗ», – заявил заместитель председателя правления «Газпром нефти» Анатолий Чернер.

Кирилл Морозов обладает профильным высшим образованием и более чем двадцатилетним опытом работы в нефтяной отрасли. На омском предприятии он трудится с 2017 года, где курировал строительство ключевых комплексов глубокой и первичной переработки нефти. В 2023 году он был назначен заместителем генерального директора по промышленной и экологической безопасности, а в 2025 году занял пост технического директора.

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