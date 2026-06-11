90 тонн грузов по рекам «Почта России» перевезет в Омской области за сезон

Фото: «Почта России»

За уже идущий сезон почтовой речной навигации сотрудники «Почты России» планируют перевести по Омской области 90 тонн грузов. Такие данные сообщила 11 июня пресс-служба регионального минцифры.

Цифра в 90 тонн в 1,5 раза больше, чем было в 2025 году. Всего в области действует 13 логистических почтовых маршрутов по Иртышу. Они охватывают 17 почтовых отделений, обслуживающие 37 населенных пунктов. За сезон на речном транспорте ежегодно перевозят 50-60 тонн грузов. В этом году из-за раннего старта речной навигации сотрудники «Почты России» планируют перевести до 90 тонн почтовых отправлений, продуктов и товаров первой необходимости. Только за первый месяц доставки по воде они уже перевезли свыше 30 тонн.

По Иртышу почта доставляет отправления жителям отдаленных и труднодоступных сел и деревень. В некоторых из них проживает всего несколько десятков человек.

«Один из самых трудоемких маршрутов пролегает в Усть-Ишимском районе. Сначала почтовики идут на машине от села Усть-Ишим до берега реки. Там на пароме переправляются до села Никольск. Далее на почтовом авто идут до п. Малая Бича. Протяженность пути туда-обратно — около 140 км. Маршрут сотрудники почты преодолевают за 8-10 часов», — уточнили в ведомстве.

Ранее мы писали, что в Омской области сокращают единственного почтальона, носящего пенсии в две деревни.

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