В Омске за 8,5 миллиона рублей продается мини-база отдыха

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 8 июня в Омске на портале объявлений «Авито» вышло предложение о продаже небольшой базы отдыха «Атмосфера». Ее цену обозначили в 8,5 млн рублей.

База находится в черте Омска, на территории товарищества садоводов «Полет-10» в Октябрьском округе. По типу объекта это глэмпинг.

Выручку в месяц продавец назвал в 350 тыс. рублей, прибыль в 290 тыс.,

предсказана окупаемость в 30 месяцев.

Категория обслуживания указана как «без звезд».

«Прoдaетcя дeйcтвующий бизнeс в сфере зaгoроднoгo oтдыxa — камeрный, душевный и ужe известный гостям.

Прoeкт сoздaвaлся нe ради пoтoка, a ради ощущeния уютa, тишины и наcтoящегo oтдыxa — имeннo зa этим cюда вoзвращаются», написал продавец в объявлении, далее подчеркнув снова, что это не массовый прокат, а формат для людей, которые ценят состояние.

По словам владельца, экономика здесь простая, понятная и прозрачная. А проект не требует постоянного присутствия владельца на базе.

На ухоженном и зеленом участке базы в 800 кв. метров, расположены гостевой дом площадью 5×7 метров, русская баня с террасой, банный чан (ключевой элемент проекта), большая беседка с летней водой и холодильником, мангальная и костровая зоны, детский игровой домик и летний бассейн.

Территория формирует ощущение уединения и «своего места»

Ранее мы писали, что в Омске продают лаунж-бар «Пышные усы».

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