Ректор омского вуза получил звание заслуженного работника образования региона

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Ректор одного из ведущих негосударственных вузов Омска Максим Родионов удостоен почетного звания заслуженного работника образования региона. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Виталий Хоценко в канун Дня России. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Награда присуждена за заслуги перед областью в сфере образовательной деятельности и значительный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров. Сам Максим Родионов поблагодарил главу региона за признание и отметил, что это достижение является результатом совместной работы всей команды института. По его словам, статус заслуженного работника служит стимулом для внедрения инновационных подходов и дальнейшего повышения стандартов качества обучения студентов.

«Я искренне благодарен губернатору Виталию Хоценко за признание моей работы. Это звание не только подчеркивает значимость нашей деятельности, но и служит стимулом для дальнейшего развития института. Мы продолжаем стремиться к высоким стандартам качества образования и подготовке квалифицированных специалистов, которые будут вносить вклад в развитие региона. Это достижение — результат совместной работы всей нашей команды», — подчеркнул Максим Родионов.

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Учебное заведение, которым руководит награжденный, в этом году отмечает тридцатилетие. За эти годы небольшой частный вуз превратился в одного из лидеров негосударственного высшего образования в Сибирском федеральном округе. Сегодня в институте реализуются двенадцать направлений подготовки по пяти укрупненным группам специальностей. Недавно здесь открылись три новые образовательные программы, в том числе с бюджетными местами, по направлениям «Педагогика», «Психология управления» и «Юриспруденция».

Максим Родионов занимает должность руководителя вуза с 2019 года. Помимо регионального звания, он неоднократно отмечен ведомственными наградами. В 2021 году он стал победителем всероссийского конкурса «Директор года России», а также входит в топ-200 рейтинга лучших генеральных директоров Омской области в сфере образования.

Подготовка востребованных специалистов в разных направлениях остается одним из ключевых приоритетов вуза для обеспечения устойчивого экономического и социального развития Омской области.

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