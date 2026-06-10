Омский цирк обновит фигуру лошади на своем фасаде

Фото: Омский цирк

«В цирке пропала лошадь», — с такого каламбура пресс-служба Омского цирка 10 июня начала сообщение о том, что с фасада здания убрана фигура лошади, главного символа этого вида искусства. Далее последовали подробные объяснения.

Омичи взволновались о причинах исчезновения фигуры. За два дня в цирк про это поступило уже более 10 звонков. На самом же деле конструкция, установленная во время капитального ремонта 2016 года, была демонтирована для обслуживания и замены технической части на современное оборудование. То есть за всего 10 лет замена деталей уже потребовалась.

«Мы прекрасно понимаем, насколько эти лошади дороги омичам. За десятилетие все элементы вывески износились и пришло время вернуть им прежнюю красоту с учётом современных световых технологий. Мы проведём все работы и вернём лошадей на фасад в обновлённом виде». — пояснил директор цирка Виталий Доля.

Ранее мы писали, что мэрию Омска обязали по суду оплатить капремонт дома на улице Спартаковской.

Справка

История о лошади как о главном символе циркового искусства берет свое начало в XVIII веке. Тогда основатель мирового цирка Филип Астлей проводил потешные конные скачки с клоунами. Долгое время кони и были основным и единственным животным на манеже. Так что они присутствуют на всех логотипах цирков в мире.

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