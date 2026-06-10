Омские лесоводы потушили в тайге пожары, начавшиеся из-за грозы

Фото: отдел Тевризское лесничество

В Омской области 9 июня потушили два лесных пожара. В Тевризском районе это было возгорание на площади в 2 га, в Шербакульском инцидент на площади 3 га, уточнило областное ГУЛХ.

Специалисты предполагают, что оба пожара случились из-за гроз и возгорания от молний.

«В тушении пожара Тевризскому лесхозу помог арендатор лесного участка, с которым у нас заключено соответствующее соглашение. Он предоставил квадроцикл, автомобиль «Урал» с емкостью с водой, а также 6 работников, оказавших большую помощь. От лесхоза было задействовано 10 специалистов, еще двое от отдела-лесничества. Во время работ мы поддерживали радиосвязь с авиабортом, осуществлявшим патрулирование, следовали рекомендациям летчика-наблюдателя», — привело ведомство цитату начальника отдела Тевризское лесничество Владимира Горева.

Также продолжается тушение локализованного пожара на труднодоступном участке лесов Тарского района. О нем ранее КП-Омск уже писала. Там задействованы 23 работника парашютно-десантной пожарной службы Омского и Крутинского авиаотделений.

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