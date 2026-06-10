Путин назначил четырех новых судей в районные суды Омской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин подписал указ № 405 «О назначении судей федеральных судов». В том числе в нем говорится о кадровых изменениях в судейском корпусе Омской области.

Глава государства утвердил кандидатуры, ранее рекомендованные на должности Квалификационной коллегией судей региона и направленные в администрацию президента. Согласно указу, на шестилетний срок полномочий назначены: Маргарита Анофрикова — судьей Кировского районного суда, Евгения Сосненко — судьей Нововаршавского районного суда, Александр Бакшеев — судьей Октябрьского районного суда, Евгения Дементьева — судьей Центрального районного суда.

Все назначения вступают в силу с момента подписания документа.

Ранее КП-Омск сообщала, что в марте в омских судах не хватает четырех судей.

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