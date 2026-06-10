Фарм-клуб омского «Авангарда» сменил всех тренеров

Фото: ХК «Авангард»

Фарм-клуб «Авангарда» в ВХЛ, «Омские Крылья», 10 июня сообщил об отставке всего тренерского штаба команды. Таким образом, расположение «крыльев» покинули главный тренер Луи Робитайл, тренеры Никита Никитин, Мэттью Энтони и Андрей Рычагов, тренер вратарей Лев Куземченко, тренер-видеооператор Артем Захаров и тренер по ОФП Никита Кривцун.

Команда поблагодарила их за работу и пожелала успехов в дальнейшей карьере.

Стоит напомнить, что в прошедшем сезоне «ОК» впервые попали в плей-офф ВХЛ и даже прошли там первый раунд.

И сразу же после этого было объявлено, что новым главным тренером фарм-клуба стал Виталий Черночуб, до того тренировавший команду МХЛ «Омские Ястребы». Там он работал в течение предыдущих пяти сезонов. За этот период «ОЯ» выиграли серебряные и дважды — бронзовые медали в чемпионате МХЛ.

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин дал комментарий о новом назначении:

«Виталий Геннадьевич прошел большой путь в системе хоккейного клуба «Авангард», начиная с команд Академии, затем выиграл ряд наград вместе с «Омскими Ястребами». Переход на взрослый уровень для него — без сомнения, шаг вперед и отличный шанс для наших молодых игроков: большинство из них являются воспитанниками Черночуба, прекрасно знакомы с его требованиями, а он осознает их возможности и потенциал для дальнейшего роста. Видим его назначение закономерным и желаем продуктивной работы в новой должности!»

Ранее мы писали, что «Авангард» официально заключил контракт с топ-форвардом Джошуа Ливо.

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