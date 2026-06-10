Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 июня 2026 7:46

За сутки в Омской области пять человек пострадали в ДТП

Самих аварий с пострадавшими тоже было пять
Кирилл Янчицкий

Фото: Ольга ЮШКОВА.

За сутки 9 июня в Омской области на дорогах случилось пять аварий, где пострадали люди. В них получили травмы пять человек, сообщила областная ГАИ.

Ведомство уточнило, что при надзоре инспекторы возбудили 590 административных дел за нарушения ПДД, из них за управление машиной в состоянии опьянения и отказ от медосвидетельствования 10. Нарушений ПДД пешеходами было 58.

Нарушение правил перевозки детей — 37. За проезд на красный сигнал светофора было оформлено три протокола. Нарушений правил проезда пешеходных переходов было зафиксировано 20.

Ранее мы сообщали о тяжелой аварии на трассе Омск-Черлак.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru