Капитан «Авангарда» подарил сыну квадроцикл на день рождения

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов подарил сыну детский квадроцикл. Фото: телеграм-канал «Батя с клюшкой»

Капитан омского хоккейного клуба «Авангард» Дамир Шарипзянов сделал своему сыну необычный подарок на день рождения — детский квадроцикл. Об этом защитник рассказал в своем телеграм-канале.

Хоккеист опубликовал видео, в котором продемонстрировал подарок и прокатился вместе с ребенком по лесу недалеко от дома.

«Первый взрослый подарок. Первая совместная поездка с сыном», — написал Шарипзянов.

Защитник «Авангарда» отметил, что понимает возможные риски такого развлечения, поэтому принимает все меры предосторожности.

«Я понимаю, что это не самая безопасная вещь для ребенка, но будет кататься со мной, потихонечку изучать. Там можно заглушить скорость, чтоб он быстро не ехал, и выезжать он будет только со мной, только в шлеме», — подчеркнул капитан омичей.

В семье Дамира Шарипзянова и его супруги растут двое детей — сын Даниар и дочь Рэмилия. В ближайшее время хоккеиста ждет пополнение в семье.

Подобные подарки от известных спортсменов становятся доброй традицией и вдохновляют юных омичей заниматься активными видами отдыха и спортом с самого раннего возраста.

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