В Омске кредитор потребовал банкротства единственного в РФ производителя фунчозы

Фото: Кирилл Янчицкий.

В конце мая ООО «Паллет-Омск» подало в суд заявление о банкротстве омского ООО «Вито». Разбирательство пройдет в областном арбитраже.

Суд принял заявление и назначил рассмотрение на конец июня этого года. В материалах дела предварительно заявлена сумма долга чуть более 2,3 млн рублей.

ООО «Вито» основано в марте 2017 года, его основной ОКВЭД это «Производство макаронных изделий». Владельцем и генеральным директором его является Владимир Толстов. На официальном сайте компания пишет о себе как о первом производителе фунчозы в России. Она же в стране и единственный локализованный производитель этого продукта. Также она производит яичную лапшу, спаржу, пасту, бешбармачную лапшу.

В 2022 году ООО планировало строить первый завод по производству и фунчозы, и рисовой лапши по инвестпроекту с объемом около 170 млн рублей.

В конце 2025 года среднесписочная численность сотрудников ООО составляла 72 человека.

Ранее мы писали, что в Омске хотят обанкротить крупного производителя молока.

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