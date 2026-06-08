Омский «Авангард» продлил контракт с американским итальянцем Чеккони

Фото: Кирилл Янчицкий.
«Авангард» 8 июня объявил, что продлил на один сезон контракт с защитником-легионером Джо Чеккони. Игрок, напомним, пришел в состав нашей команды в прошлом году.
Генменеджер «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал это продление так:
«Для Джозефа этот сезон выдался не самым легким из-за полученной травмы летом. Но он проявил характер и адаптировался к лиге очень быстро. Мы довольны тем, как он проявлял себя в команде, поэтому быстро пришли к соглашению по новому контракту. Чеккони все нравится в КХЛ и в стране. Уверен, что в новом сезоне он станет еще сильнее и продолжит радовать болельщиков своей игрой».
В составе «Авангарда» Джозеф провел 73 матча, в которых набрал 21 (3+18) очко по системе «гол + пас».
Новое соглашение с ним действует до 31 мая 2027 года.
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