Мэр Омска Шелест рассказал о пересадке деревьев с площади Бухгольца

Фото: канал Сергея Шелеста в МАХ

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о работе с зелеными насаждениями, которая потребовалась для проведения масштабного благоустройства площади Бухгольца. Ранее растущие здесь деревья решено не срубать, а дать им новое место «прописки». В частности, специалисты зеленой службы города уже приступили к пересадке двух колючих елей.

Как сообщил мэр в своем канале МАХ, возраст елей составляет 20 лет. Новое место высадки — сквер имени Карбышева. Для того, чтобы деревья хорошо чувствовали себя на новом месте, специалисты провели предварительную обработку.

«Процедура пересадки взрослых деревьев сложная, многоэтапная и требует длительной подготовки. Для минимизации потери влаги кроны обработали антитранспирантами. Выполнили частичную подрезку кроны для формирования баланса между надземной частью и объемом корневой массы. Также специалисты обработали деревья инсектицидами от вредителей и препаратами, ускоряющими вызревание молодых побегов» — сообщил подробности Сергей Шелест.

Сама транспортировка деревьев на новое место жительства намечена на ночное время, чтобы не создавать помех движению и снизить стресс для растений. Спецтехника повезет ели с особой осторожностью: кроны упакуют в защитный материал, а земляной ком обмотают мешковиной и зафиксируют металлической сеткой — это убережет корни от повреждений. На новом месте деревья дополнительно закрепят стропами и обеспечат комплексный уход, используя стимуляторы корнеобразования, защиту от вредителей и адаптационные препараты. В сквере имени Карбышева уже готовят посадочные ямы.

В рамках комплексного благоустройства на самой площади Бухгольца запланировано масштабное озеленение. Здесь появится 14 новых деревьев — среди них боярышник Арнольда и сосна обыкновенная. Также здесь высадят декоративные хвойные и лиственные кустарники, многолетние цветы, а вдоль пешеходной зоны, отделяющей площадь от жилого дома, разобьют аллею из кленов.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru