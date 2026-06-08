В Омской области в суд ушло дело о краже 1 миллиона у матери погибшего бойца СВО

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Областное УМВД сообщило 8 июня, что в Шербакульском районе следователь местного ОМВД завершил расследование уголовного дела, фигуранткой которого является 42-летняя местная жительница. Она обвиняется в краже 1 млн рублей у матери погибшего участника СВО.

«В феврале 2026 года обвиняемая помогала соседям в переезде. При транспортировке вещей она заметила в тумбочке мешочек с деньгами, уличила момент и похитила крупную сумму. Пока потерпевшая вместе с родственниками пыталась разыскать сбережения в доме, полагая, что они затерялись при наведении порядка, фигурантка успела потратить похищенные средства», — уточнили в ведомстве.

По ходатайству следствия суд наложил арест на имущество обвиняемой, общая его стоимость 1,2 млн рублей. Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»). Уголовное дело далее направили в суд.

Ранее мы писали, что у другой матери погибшего бойца СВО выманили компенсационную выплату мошенники.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru