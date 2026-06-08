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НовостиПроисшествия8 июня 2026 11:33

В Омской области в суд ушло дело о краже 1 миллиона у матери погибшего бойца СВО

Кража произошла в феврале этого года в Шербакульском районе
Кирилл Янчицкий

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Областное УМВД сообщило 8 июня, что в Шербакульском районе следователь местного ОМВД завершил расследование уголовного дела, фигуранткой которого является 42-летняя местная жительница. Она обвиняется в краже 1 млн рублей у матери погибшего участника СВО.

«В феврале 2026 года обвиняемая помогала соседям в переезде. При транспортировке вещей она заметила в тумбочке мешочек с деньгами, уличила момент и похитила крупную сумму. Пока потерпевшая вместе с родственниками пыталась разыскать сбережения в доме, полагая, что они затерялись при наведении порядка, фигурантка успела потратить похищенные средства», — уточнили в ведомстве.

По ходатайству следствия суд наложил арест на имущество обвиняемой, общая его стоимость 1,2 млн рублей. Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»). Уголовное дело далее направили в суд.

Ранее мы писали, что у другой матери погибшего бойца СВО выманили компенсационную выплату мошенники.

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