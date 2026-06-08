За сутки четыре человека пострадали на дорогах в Омской области, один погиб

Фото: УМВД по Омской области

За сутки 7 июня на дорогах Омской области произошло пять автоаварий с пострадавшими. В них погиб один человек, а четыре получили травмы, таковы данные областной ГАИ.

Ведомство уточнило, что при надзорной деятельности инспекторы возбудили 685 административных дел за нарушения ПДД, в том числе за управление авто в пьяном виде или отказ от прохождения медосвидетельствования — 22. За нарушения ПДД пешеходами было возбуждено 60 дел, нарушения правил перевозки детей фиксировались 62 раза. Проезд на красный сигнал светофора было 12, 36 протоколов было составлено за нарушение правил проезда пешеходных переходов.

Ранее КП-Омск сообщила, что в Омске погиб водитель «Нивы», врезавшийся в пассажирский автобус. Похоже, он и вошел в статистику суток 7 июня как один человек, погибший в авариях.

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