В Омске семью с ребенком выселили из квартиры за 6 млн рублей при долге 20 тысяч

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Омске муж и жена с маленьким приемным ребенком оказались на улице. Их двухкомнатную квартиру стоимостью 6 млн рублей отобрали судебные приставы из-за долга в 20 тысяч. Об этом 8 июня сообщило СУ СК России по региону со ссылкой на «НТВ».

Следователи усмотрели в действиях приставов состав преступления и оперативно возбудили уголовное дело. Теперь специалистам предстоит разобраться, насколько законным было решение изъять недвижимость, цена которой в сотни раз превышает сумму задолженности.

Известно, что люди остались без единственного жилья и переехали на дачу, где не предусмотрено отопление. Теперь органы опеки рассматривают вопрос изъятия мальчика из семьи. Случившееся вызвало широкий общественный резонанс. Следствие продолжается, окончательные выводы сделают после проверки всех обстоятельств.

Ранее мы писали, что жилье в Омской области подорожает на 1,9 тысячи рублей за квадрат.

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