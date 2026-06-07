Омский боец ММА вышел в полуфинал Гран-при международной лиги

Фото: минспорта Омской области

6 июня на турнире по единоборствам «Бетсити Fight Nights 138» в Петербурге омский боец Андрей Корешков одержал победу над бразильцем Джефферсоном Гонсалвешем. Успеха омич добился единогласным решением судей.

Тем самым Корешков вышел в полуфинал Гран-при турнира.

«Бой прошел нормально, я выиграл, это самое главное. Многие моменты не получались так, как должны были. Причина, наверное, в том, что слишком сильно я хотел вложиться в него, и где-то он меня на этом ловил, реагировал, не все удары проходили, не все задумки получались. Не смог к нему ключик подобрать. Также манера у него достаточно неудобная, много бегает, много пытается проваливать вторым номером, где-то контратаковать, пинается. Хотел бы поблагодарить наших партнеров: компанию «Газпром нефть», Моторные масла G-Energy, программу социальных инвестиций «Родные города» — за поддержку, за сотрудничество, вы очень много для нас делаете, мы это ценим и вдвойне стараемся. Всем, кто болел, переживал, поддерживает нас, огромное спасибо за поддержку!» — привело цитату Корешкова областное минспорта.

Это была 30-я победа Корешкова в карьере. Бойца активно поддерживала команда «ШТОРМ» во главе с его наставником Александром Шлеменко.

Даты, время и место полуфинальных боев Гран-при лиги Fight Nights анонсируют позже, дополнительно.

Ранее мы писали, что в Омске прошел турнир по борьбе, посвященный Дню защиты детей.

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