В Омске умер основатель известной пивоварни Олег Лобов

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 6 июня, умер известный омский бизнесмен Олег Лобов. Он работал в сфере общепита, владея пивными ресторанами и пабами.

Предпринимателю было 58 лет. О его уходе из жизни сообщил «Омскрегион». Причины смерти пока не известны.

Олег Лобов родился 9 июля 1968 года, окончил исторический факультет ОмГУ по специальности «история». В начале 1990-х годов он решил заняться бизнесом и вместе с друзьями торговал норковыми шапками.

После первых бизнесмен перешел в мукомольное производство, считая это направление более надёжным.

Первым же крупным ресторанным проектом Лобова стала «Мельница» у ТЦ «Омский», открывшаяся в 2001 году. Она быстро стала популярной.

В 2008 году же бизнесмен в цокольном этаже ОГОНБП имени Пушкина предприниматель продолжил развитие ресторанного бизнеса, открыл ресторан-пивоварню «У Пушкина», который сам варил собственное качественное пиво, старательно работая по рецептам и используя качественное сырье. Этот ресторан также стал очень популярным. Компаньоном

По бизнесу у Олега здесь был экс-вратарь «Авангарда» Александр Вьюхин. Сам бизнесмен был очень увлеченным и продвинутым хоккейным болельщиком.

В 2014 году бизнесмен также вместе с партнерами открыл клуб PUSHKIN pub & club.

В этом году бизнесмен давал КП-Омск пессимистичный комментарий о текущей ситуации в местной ресторанной отрасли.

Редакция нашего издания выражает соболезнования родным и близким предпринимателя.

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