В Омской области восемь человек за сутки пострадали в авариях

Фото: Ольга ЮШКОВА.

За сутки 16 июня в Омской области на дорогах ГАИ зарегистрировала шесть ДТП с пострадавшими. В них получили травмы восемь человек.

Областная Госавтоинспекция уточнила, что при надзорной деятельности инспекторы возбудили 608 административных дел за нарушения ПДД, в том числе за управление машинами в нетрезвом состоянии, также отказ от прохождения медосвидетельствования — 18. Нарушений ПДД со стороны пешеходов было 21.

Правила перевозки детей водители нарушали 41 раз. Проездов на красный сигнал светофора было зафиксировано 30. За нарушение правил проезда пешеходных переходов было выписано 39 протоколов.

Ранее мы сообщали, что в Омске в аварии с «Тойотой» пострадал мальчик на велосипеде.

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