Суд отправил сотрудника омского аэропорта под домашний арест

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Ленинский райсуд Омска избрал меру пресечения сотруднику ОАО «Омский аэропорт». Фигуранту вменили мошенничество в крупном и особо крупном размерах. Разбирательства идут по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ. Об этом сообщила 6 июня пресс-служба судов региона.
По версии следствия, омич под предлогом продажи ваучеров на перелет, а также оформления и реализации билетов для третьих лиц украл у потерпевших более 1,9 млн рублей. Намерений выполнять обязательства мужчина в действительности не имел. Фигуранта отправили под домашний арест. Он будет длиться в течение срока предварительного следствия.
Постановление еще не вступило в силу.
Ранее мы писали, что бывших руководителей агрохолдинга оштрафовали за вывод активов на 181 млн рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Омский маслосыркомбинат заплатит 700 тысяч рублей из-за обнаружения кишечной палочки
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: egenia.demina@phkp.ru