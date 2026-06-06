Суд отправил сотрудника омского аэропорта под домашний арест

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский райсуд Омска избрал меру пресечения сотруднику ОАО «Омский аэропорт». Фигуранту вменили мошенничество в крупном и особо крупном размерах. Разбирательства идут по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ. Об этом сообщила 6 июня пресс-служба судов региона.

По версии следствия, омич под предлогом продажи ваучеров на перелет, а также оформления и реализации билетов для третьих лиц украл у потерпевших более 1,9 млн рублей. Намерений выполнять обязательства мужчина в действительности не имел. Фигуранта отправили под домашний арест. Он будет длиться в течение срока предварительного следствия.

Постановление еще не вступило в силу.

Ранее мы писали, что бывших руководителей агрохолдинга оштрафовали за вывод активов на 181 млн рублей.

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