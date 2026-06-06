Олимпийский серебряный призер из Омска Малютин объявил о конце карьеры

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

О завершении карьеры объявил омский пловец Мартин Малютин — серебряный призер Олимпийских игр в Токио-2020 (эстафета 200 метров вольным стилем), двукратный призер чемпионатов мира и трехкратный чемпион Европы. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Спортсмен признался в телеэфире, что больше не имеет желания даже смотреть на воду. «Разве что на море», — пояснил прославленный сибиряк. Он признался, что ощущает выгорание. Мужчине сложно находить мотивацию из-за отстранения россиян. Главный тренер предлагал сменить бригаду, но пловец отказался. Участвовать в «Мастерсе» не планирует. В целом — свою карьеру Малютин считает успешной.

Окончательное решение пришло к омичу в Екатеринбурге, где на дистанции 400 метров вольным стилем спортсмен не попал в финал.

Ранее мы писали, что Омск уступил Минску право проведения в 2027 году матча звезд КХЛ.

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