Омички нашли читающих мужчин интеллектуальнее и привлекательнее

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

6 июня россияне отмечают День русского языка. К этой дате был приурочен новый опрос от сервиса знакомств «Мамба». 60% омичек заявили, что читающие мужчины кажутся им привлекательнее остальных. Внимание на то, интересуется ли потенциальный партнер книгами, обращают 55% реципиентов.

59% местных жительниц считают более интересными представителями сильного пола тех, кто увлекается чтением. Для 34% важны эрудиция и кругозор. Лишь 39% омичек готовы дать шанс нечитающему. 71% женщин ассоциируют любовь к книгам с интеллектом, 57% — с богатым внутренним миром. 63% уверены, что читающие мужчины лучше поддерживают разговор. Более 40% отметили глубину мышления, каждая третья — умение слушать и понимать эмоции.

«Впрочем, не каждый читающий мужчина автоматически вызывает симпатию. Так, 44% женщин настораживает увлечение литературой про «успешный успех». Неоднозначное отношение складывается к мужчинам, читающим любовные романы: почти 40% считают такое увлечение странным, однако каждая четвертая жительница Омска признается, что это, наоборот, вызывает интерес», — говорится в сообщении пресс-службы.

Фото с книгой в профиле вызывает симпатию у 39% опрошенных. Использование цитаты при знакомстве более половины женщин считают попыткой показаться умнее.

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