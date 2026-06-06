Омский психотерапевт дал родителям советы по защите детской психики

Фото: министерства здравоохранения Омской области

Забота о душевном равновесии детей — одна из важнейших родительских задач. Об этом рассказала 6 июня психотерапевт клинической больницы имени Н.Н. Солодникова Наталия Александрова.

«Самое главное для ребенка — это чувствовать себя в безопасности и знать, что его любят, даже если он ошибся», — пояснила специалист, посоветовав разговаривать с детьми по душам и слушать их без критики.

Важно обеспечить несовершеннолетнему ощущение защиты без криков и угроз, установить четкие и разумные правила. Также нужно прививать здоровые привычки, учить ребенка понимать и называть свои чувства, поощрять самостоятельность — это укрепляет уверенность в себе.

Если настроение ребенка резко изменилось, он стал грустным, тревожным или агрессивным, появились трудности в школе или жалобы на здоровье без причины (проблемы со сном, аппетитом, частые боли), Александрова рекомендовала не стесняться и обращаться к детскому психологу. Специалист поможет разобраться в ситуации и найти решение.

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