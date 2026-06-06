В Омской области простились с погибшим на СВО Сергеем Брусьяновым

Фото: Анна Ковалёва. Перейти в Фотобанк КП
Администрация Колосовского района Омской области сообщила о гибели Сергея Брусьянова. Жизнь сибиряка оборвалась в зоне проведения специальной военной операции. Земляки просились с ним сегодня днем, 6 июня.
«Сергей Викторович геройски погиб при исполнении воинского долга. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — написали в некрологе представители администрации, уточнив, что траурная церемония прошла в деревне Квашнино на улице Зеленой.
Редакция «КП-Омск» присоединяется к словам соболезнования.
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