В Омской области простились с погибшим на СВО Сергеем Брусьяновым

Фото: Анна Ковалёва. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Колосовского района Омской области сообщила о гибели Сергея Брусьянова. Жизнь сибиряка оборвалась в зоне проведения специальной военной операции. Земляки просились с ним сегодня днем, 6 июня.

«Сергей Викторович геройски погиб при исполнении воинского долга. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — написали в некрологе представители администрации, уточнив, что траурная церемония прошла в деревне Квашнино на улице Зеленой.

Редакция «КП-Омск» присоединяется к словам соболезнования.

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