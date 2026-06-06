В Омске 11 200 участников выстроились в триколор на «ВелоОмске-2026»

Фото: управление пресс-службы губернатора и правительства Омской области

Сегодня, 6 июня, состоялся 27-й городской культурно-спортивный праздник «ВелоОмск-2026» имени Владимира Соколова. Мероприятие объединило 11 200 участников и болельщиков. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства области.

Семьи с детьми ехали в белых футболках, любители спокойного темпа — в синих, а самые быстрые велосипедисты — в красных. Так в центре города удалось создать «живой» триколор. Маршрут протяженностью км километров пролегал от Соборной площади через улицы Спартаковскую, Партизанскую, Ленина, Иртышскую набережную и обратно через Пешеходный Любинский.

Фото: управление пресс-службы губернатора и правительства Омской области

Для самых юных участников организовали отдельные заезды на 100 метров. Ребята получили воздушные шары и бесплатное мороженое. Гостей развлекали аниматоры, ростовые куклы и маскоты. Горожане играли в гигантское лего, дартс, колесо фортуны и корнхол.

В финале «ВелоОмска» разыграли призы, главными из них стали новые велосипеды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омских школьников в лагерях учат финбезопасности и борьбе с дропперами

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru