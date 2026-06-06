Фото: Роман Макарьев

Омское ГУ МЧС России предупредило об ухудшении погоды 7 июня, в воскресенье. По данным синоптиков Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, местами в регионе скорость ветра при порывах составит 15–20 метров в секунду. Вероятны кратковременные дожди с грозами.

Спасатели призвали местных жителей следить за прогнозами погоды, не парковать автомобили рядом с деревьями и рекламными конструкциями. Во время грозы следует отключать от питания электроприборы. При граде нужно зайти в помещение. В случае ЧП звонить по номеру телефона 101.

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