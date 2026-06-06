В Омске мужчина перевел мошенникам 740 тысяч рублей после звонка о посылке

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

6 июня в омском УМВД рассказали о 1846 сообщениях о преступлениях и ЧП за дежурные сутки. Возбуждено 46 уголовных дел, задержаны 34 человека. Зарегистрировано 6 фактов дистанционных хищений. Полиция пресекла 719 административных правонарушений, из них 551 — за игнорирование ПДД, 10 водителей задержаны пьяными.

Об одном из инцидентов в пресс-службе рассказали подробнее. Так, в полицию обратился 40-летний житель Советского округа. Лжесотрудник транспортной компании сообщил по телефону, что на имя омича оформлена посылка. Для ее получения потребовали продиктовать код из СМС, что мужчина и сделал. Следом пришло уведомление якобы с портала «Госуслуги» о взломе личного кабинета и оформлении доверенности на третье лицо.

Вскоре подключились «представители» Роскомнадзора и ФСБ. Они заявили, что некий экстремист может распоряжаться имуществом жертвы. Чтобы доказать непричастность, мужчине предложили перевести все накопления ив «Федеральное казначейство». Выполнив инструкции, сибиряк лишился 740 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Омская полиция напоминает, что так называемого безопасного счета не существует. Если кто-то предлагает перечислить деньги для их сбережения — это мошенники.

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