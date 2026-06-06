Фото: Валерия Коршунова / канал «Омская красота» в «Максе»

Сервис «Яндекс.Погода» опубликовал предупреждение для омичей. С начала текущих суток, 6 июня, регистрируются возмущения магнитосферы мощностью 5-6 баллов.

Во второй половине субботы геоволнения будут постепенно утихать. В 15:00 прогнозируют 4 балла, в 18:00 — 3 балла, в 9 часов вечера — 2. В последующие два дня штормить будет незначительно: преимущественно на уровне 2-3 балла.

Фото: «Яндекс.Погода»

Ранее «Комсомольская правда — Омск» писала, что невролог Аухадиева назвала способы облегчить самочувствие во время бурь.

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