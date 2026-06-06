Омских школьников в лагерях учат финбезопасности и борьбе с дропперами

Фото: РЦФГ

Региональный центр финансовой грамотности Омской области запустил летнюю образовательную программу в детских лагерях. О этом сообщили в РЦФГ 5 июня. Юные жители в игровой форме узнают, как достигать денежных целей, безопасно обращаться со средствами в цифровой среде и противостоять мошенникам.

Ребятам подробно объясняют, что такое дропперство, «информационный след», как не стать соучастником аферистов, разбирают ситуации из жизни. Занятия уже организовали в лагерях «Буревестник», «Дружные ребята» и «Иртышские зори». Все встречи проходят с учетом возрастных особенностей в рамках девятого этапа эстафеты «Мои финансы».

В 2025 году участниками проекта стали более 1,5 тысячи детей.

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