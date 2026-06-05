Минкульт запретил высаживать деревья на территории Омской крепости

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Региональное министерство культуры направило официальное предостережение муниципальному бюджетному учреждению «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» (УДХБ). Причиной стала высадка деревьев в границах исторического памятника — Омской крепости. Информация об этом есть в Едином реестре проверок.

В ведомстве посчитали, что подобные действия могут нанести ущерб объекту культурного наследия. Речь идет об участке рядом с домами № 6 и 8 по улице Ленина, где коммунальщики высадили древесные насаждения. Как уточняется в официальном обосновании предостережения, эта территория относится к выявленному объекту археологического наследия «Культурный слой Второй Омской крепости. Степной бастион и каторжный острог». Памятник включен в соответствующий перечень по Омской области.

Чиновники министерства культуры потребовали от УДХБ немедленно прекратить любую хозяйственную деятельность в границах данного объекта без предварительного согласования с ведомством. Иными словами, высаживать деревья, кустарники или проводить иные земляные работы на территории крепости теперь запрещено до получения официального разрешения.

На данный момент не уточняется, какое именно количество деревьев уже успели посадить и будут ли их теперь выкапывать.

Ранее КП-Омск сообщала о том, что нарушения при благоустройстве Омской крепости также нашел Госстройнадзор

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