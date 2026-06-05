Глава СК Бастрыкин поручил проверить экологию в селе под Омском

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководства омского управления СК отчитаться о ходе проверки по факту загрязнения рек в Троицком сельском поселении. Речь идет о длительном сбросе неочищенных сточных вод, который, по данным местных жителей и публикаций в интернете, продолжается уже долгое время.

По словам местных жителей, через канализационно-насосную станцию одного из предприятий в реку Карбышевку регулярно попадают неочищенные стоки. Карбышевка, в свою очередь, впадает в Иртыш — одну из крупнейших водных артерий региона. В результате водоемы загрязняются, а в окрестностях села Троицкого стоит устойчивый неприятный запах.

Примечательно, что контролирующие органы уже ранее фиксировали подобные нарушения. Организацию привлекали к административной ответственности, однако коренным образом проблема так и не была решена. Сбросы, судя по поступающей информации, не прекратились.

В настоящее время Следственное управление СК России по Омской области проводит процессуальную проверку всех обстоятельств. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Виталию Батищеву подготовить и направить в центральный аппарат доклад о предварительных и окончательных итогах этой проверки. Кроме того, в отчете должны быть отражены конкретные меры, которые принимаются для восстановления прав граждан на благоприятную окружающую среду.

Исполнение поручения поставлено на особый контроль в центральном аппарате ведомства.

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