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НовостиОбщество5 июня 2026 11:10

Синоптики уточнили прогноз погоды на первые выходные лета

Будет сухо, жара немного спадет
Анна Ковалёва
Фото: Роман Макарьев

Фото: Роман Макарьев

В 2026 году первые летние выходные порадуют омичей максимально комфортными метеоусловиями. 6 и 7 июня осадков не предвидится. Данные предоставил сервис «Яндекс.Погода».

И в субботу, и в воскресенье — утром зафиксируют +21°С, днем +26, вечером +25. Ветер ожидается преимущественно с юго-запада, скорость составит 3-4 метра в секунду, обойдется без сильных порывов.

Почти постоянно на предстоящих выходных в Омске будет наблюдаться переменная облачность. Небо полностью очистится от облаков только завтра в обеденное время.

В субботу прогнозируют умеренные геомагнитные колебания: 5 баллов. В воскресенье — слабые бури, 4 балла интенсивности.

Ранее мы писали, как летом спастись от инфекций и клещей.

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