В Омске выпустили 10 тысяч транспортных карт с уникальным дизайном

Фото: Екатерина Позднякова

5 июня пресс-центр омской администрации сообщил о выпуске новых дизайнерских серий карт «Омка». Первую приурочили к 90-летнему юбилею трамвайного движения. Вторую — к присвоению городу статуса «Культурная столица России». Тираж каждого вида изделия — 5 тысяч штук.

Как уточнили местные власти, транспортные карты поступят в отделения «Почты России» уже в ближайшее время. Новинки станут не только удобным способом оплаты проезда, но и популярным сувениром для жителей и гостей города. Всего в продажу поступят 10 тысяч экземпляров уникального дизайна.

Ранее мы писали, что карты «Омка» теперь можно приобрести и пополнить на автовокзале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Цены на электронные проездные в Омске будут поднимать в течение трех лет

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru