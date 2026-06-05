В Омске выпустили 10 тысяч транспортных карт с уникальным дизайном

5 июня пресс-центр омской администрации сообщил о выпуске новых дизайнерских серий карт «Омка». Первую приурочили к 90-летнему юбилею трамвайного движения. Вторую — к присвоению городу статуса «Культурная столица России». Тираж каждого вида изделия — 5 тысяч штук.
Как уточнили местные власти, транспортные карты поступят в отделения «Почты России» уже в ближайшее время. Новинки станут не только удобным способом оплаты проезда, но и популярным сувениром для жителей и гостей города. Всего в продажу поступят 10 тысяч экземпляров уникального дизайна.
Ранее мы писали, что карты «Омка» теперь можно приобрести и пополнить на автовокзале.
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