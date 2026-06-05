Омский стоматолог: «Чистить зубы малышам нужно с появлением первого резца»

Фото: министерство здравоохранения Омской области

4 мая омский минздрав опубликовал рекомендации детского врача стоматологической поликлиники №3 Ирины Кузнецовой. Специалист напомнила, что профилактика кариеса потребуется еще до рождения ребенка. Будущая мама должна санировать полость рта на этапе планирования беременности, иначе хронические очаги инфекции нарушат формирование молочных и постоянных зубов малыша.

«Уход начинается с появлением у ребенка первого зуба. Для чистки насаживают на палец мягкие силиконовые щеточки. Также удалять налет с поверхности зубов позволяют специальные салфетки. Один из факторов появления кариеса у младенца — увлечение сладкими напитками. С ростом числа молочных зубов потребуется перейти на средства гигиены, соответствующие возрасту», — сказала специалист.

Родители обязаны не просто дать ребенку щетку, а научить правильной технике чистки. Дети не могут безупречно заботиться о полости рта, поэтому для профилактики кариеса и воспалений им нужна профессиональная чистка у стоматолога. В среднем ее проводят раз в три месяца. Кратность процедур определяет врач в каждом конкретном случае.

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