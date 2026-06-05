Омского кадастрового инженера наказали за ложные сведения в карте-плане

Фото: прокуратура Омской области

Прокуратура Октябрьского округа Омска проверила соблюдение земельного законодательства при выполнении кадастровых работ. Выяснилось, что в сентябре 2025 года инженер оформил некорректную карту-план одного из кварталов. Мужчина внес в нее заведомо ложные сведения о нахождении на улице Кирова двух объектов недвижимости.

Данные строения, как уточнили в надзорном ведомстве, в реальности в локации отсутствовали. Из-за сложившейся ситуации затянулись судебные споры смежных землепользователей о восстановлении прав, нарушенных возведением нового строения. Людям пришлось дополнительно потратиться, чтобы выявить факт внесения недостоверных данных в Единый государственный реестр недвижимости.

По инициативе прокуратуры специалиста привлекли к административной ответственности по части 4 статьи 14.35 КоАП Российской Федерации. Фигуранту вынесли предупреждение.

Ранее мы рассказали, что власти снова не смогли продать незаконченный инженерный корпус метро.

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