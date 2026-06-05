В одном из районов Омской области резко сокращается суточная подача воды

Фото: Дмитрий СМИРНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Исилькульском районе, с 4 по 11 июня, резко сокращается суточная подача воды. В компании «Омскоблводопровод» объясняют ограничение жизненно важного ресурса установившейся аномальной жарой.

«Внимание! В связи со сложившейся ситуацией, установившейся аномально — жаркой погодой и большим разбором воды и не пропорциональному приходу и расходу, вода будет подаваться по сокращенному графику по Исилькульскому МР», — говорится в сообщении официального канала АО «Омскоблводопровод» в мессенджере МАХ.

Под значительно сокращенный график попадают следующие поселения: город Исилькуль, деревни и села — Гофнунгсталь, Пучково, Маргенау, Ивановка, Николайполь, Боевой, Южный, н/ст ЛПДС, н/ст Ж/д больница, н/ст ПМК-108. В ведомстве отмечают, что в перечисленные населенные пункты вода будет подаваться всего 2-3 раза в день: утром — с 06-00 до 09-00, в обед — с 12-00 до 14-00 и вечером — с 18-00 до 21-00. В другие часы воды в указанных поселеняих не будет.

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