Транспортные карты «Омка» начали продавать на городском автовокзале

4 июня «Омскоблавтотранс» сообщил, что покупать и пополнять карты «Омка» теперь можно в любой кассе автовокзала. До 2026 года данные операции совершались через киоски «Дилижанс».
Вероятно, новый формат работы позволяет районам Омской области подготовиться к безналичному расчету за проезд. Валидаторы для этого уже установили во многих автобусах главного города региона. Сейчас альтернативными способами пополнения остаются отделения Почты России, а также мобильное приложение «Омка» и банковские сервисы.
Новый пункт продаж и пополнения должен сделать транспортную карту доступнее для жителей области.
Ранее мы писали, что электронные проездные будут дорожать в течение трех лет.
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