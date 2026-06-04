Транспортные карты «Омка» начали продавать на городском автовокзале

Фото: департамент транспорта администрации Омска

4 июня «Омскоблавтотранс» сообщил, что покупать и пополнять карты «Омка» теперь можно в любой кассе автовокзала. До 2026 года данные операции совершались через киоски «Дилижанс».

Вероятно, новый формат работы позволяет районам Омской области подготовиться к безналичному расчету за проезд. Валидаторы для этого уже установили во многих автобусах главного города региона. Сейчас альтернативными способами пополнения остаются отделения Почты России, а также мобильное приложение «Омка» и банковские сервисы.

Новый пункт продаж и пополнения должен сделать транспортную карту доступнее для жителей области.

Ранее мы писали, что электронные проездные будут дорожать в течение трех лет.

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