В 2026 году более 360 омских многодетных семей открыли свое дело по соцконтракту

Фото: Ольга ЮШКОВА.

С января 2026 года социальный контракт в Омской области заключили 1345 семей. Из них 363 многодетные — на 339 меньше, чем за полный 2025-й. Новость сообщила 4 июня пресс-служба регионального министерство труда и соцразвития.

Максимальная сумма выплаты в рамках данной программы господдержки составляет 350 тысяч рублей. Самый популярный способ потратить деньги — открытие собственного дела. Омичи, уже воспользовавшиеся возможностью, развивают бизнес в разных направлениях: оказывают услуги в салонах красоты, шьют в ателье, изготавливают изделия из металла, ремонтируют машины, производят мебель.

Заключить социальный контракт можно также на поиск работы, ведение личного подсобного хозяйства, в случае трудной жизненной ситуации. Средства предоставляются в рамках нацпроекта «Семья».

Ранее мы писали, что местные родители с двумя детьми активно оформляются на новую выплату.

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